الأثنين 10 محرم 1444 ﻫ - 8 أغسطس 2022 |
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إحباط عملية سرقة أحد المصارف في البترون

منذ ساعة واحدة
توقيف

توقيف

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أحبطت شعبة المعلومات بعد منتصف الليل، عملية سرقة من داخل أحد المصارف في البترون، بعد توفر معلومات ورصد حركة غريبة في داخله.

فبعد ان رصدت الموقع وضربت طوقا أمنيا، تمكنت من توقيف الفاعل الذي اقتحم المصرف بواسطة الكسر والخلع وتكسير الخزنات الحديدية، وذلك اثناء محاولته الفرار وقفزه من احدى النوافذ وهو يدعى أ.ش.

وخلال التحقيق معه اعترف بدخول المصرف منذ يومين ايضا ليلا وسرقة مبلغ نقدي منه، وتم تسليمه الى الجهات المختصة لاجراء التدابير اللازمة.

يذكر أنه كانت أعلنت جمعية المصارف الإضراب ابتداءً من يوم الاثنين الواقع في 8 آب 2022، على أن تقرّر الجمعية العموميّة للمصارف الّتي سوف تنعقد في العاشر من آب، الموقف الّذي تراه مناسبًا في هذا الشّأن.

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