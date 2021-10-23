إحباط محاولة تهريب مسدسات ومخدرات على ‏الحدود اللبنانية.. ما علاقة "حزب الله"؟

أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي عن إحباط محاولة تهريب مسدسات ومخدرات على الحدود مع لبنان وتحقيق في طبيعة الجهات التي تقف وراء التهريب وإذا تمت بمساعدة “حزب الله”.
وقال في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”: “قواتنا تحبط محاولة تهريب على الحدود مع لبنان بعد ان رصدت مساء أمس عدد من المشتبه فيهم بمنطقة مطلة وتمكنت من العثور على مسدسيْن و-21 علبة محملة بنحو 9 كلم من المخدرات بقيمة تقدر بنحو 350 ألف شيقل. قواتنا تحقق بطبيعة الجهات التي تقف وراء المحاولة وان تمت بمساعدة حزب الله الإرهابي”.
قواتنا تحبط محاولة تهريب على الحدود مع #لبنان بعد ان رصدت مساء أمس عدد من المشتبه فيهم بمنطقة مطلة وتمكنت من العثور على مسدسيْن و-21 علبة محملة بنحو 9 كلم من المخدرات بقيمة تقدر بنحو 350 ألف شيقل. قواتنا تحقق بطبيعة الجهات التي تقف وراء المحاولة وان تمت بمساعدة #حزب_الله الإرهابي pic.twitter.com/yO0tMtTAMS
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 23, 2021