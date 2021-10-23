الأربعاء 12 محرم 1444 ﻫ - 10 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إحباط محاولة تهريب مسدسات ومخدرات على ‏الحدود اللبنانية.. ما علاقة "حزب الله"؟

23 - أكتوبر - 2021
عناصر من الجيش الإسرائيلي

عناصر من الجيش الإسرائيلي

A A A
طباعة المقال

أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي عن إحباط ‏محاولة تهريب مسدسات ومخدرات على الحدود مع لبنان وتحقيق في ‏طبيعة الجهات التي تقف وراء التهريب وإذا تمت بمساعدة “حزب ‏الله‎”‎‏.‏

وقال في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”: “قواتنا تحبط محاولة ‏تهريب على الحدود مع لبنان بعد ان رصدت مساء أمس عدد من ‏المشتبه فيهم بمنطقة مطلة وتمكنت من العثور على مسدسيْن و-21 ‏علبة محملة بنحو 9 كلم من المخدرات بقيمة تقدر بنحو 350 ألف ‏شيقل. قواتنا تحقق بطبيعة الجهات التي تقف وراء المحاولة وان تمت ‏بمساعدة حزب الله الإرهابي”.‏

    المزيد من أخبار لبنان

    تسجيل إصابات كورونا جديدة في لبنان
    1675 إصابة جديدة.. إليكم آخر مستجدات كورونا في لبنان
    النائب فؤاد مخزومي والبطريرك الراعي
    مخزومي بعد لقائه الراعي: لن نسمح للمنظومة بإعادة فرض رئيس جمهورية
    مبنى جمعية المصارف
    جمعية المصارف تقول كلمتها.. 4 قرارات هامة!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه
    مخيمات اللاجئين الفلسطينين في لبنان
    اغتيال مسؤول فلسطيني في لبنان
    فقدان الوزن- تعبيرية
    فاكهة ذات مفعول "عجيب" لإنقاص الوزن.. تناولها قبل كل وجبة!