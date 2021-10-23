إحباط محاولة تهريب مسدسات ومخدرات على ‏الحدود اللبنانية.. ما علاقة "حزب الله"؟

أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي عن إحباط ‏محاولة تهريب مسدسات ومخدرات على الحدود مع لبنان وتحقيق في ‏طبيعة الجهات التي تقف وراء التهريب وإذا تمت بمساعدة “حزب ‏الله‎”‎‏.‏

وقال في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”: “قواتنا تحبط محاولة ‏تهريب على الحدود مع لبنان بعد ان رصدت مساء أمس عدد من ‏المشتبه فيهم بمنطقة مطلة وتمكنت من العثور على مسدسيْن و-21 ‏علبة محملة بنحو 9 كلم من المخدرات بقيمة تقدر بنحو 350 ألف ‏شيقل. قواتنا تحقق بطبيعة الجهات التي تقف وراء المحاولة وان تمت ‏بمساعدة حزب الله الإرهابي”.‏

قواتنا تحبط محاولة تهريب على الحدود مع #لبنان بعد ان رصدت مساء أمس عدد من المشتبه فيهم بمنطقة مطلة وتمكنت من العثور على مسدسيْن و-21 علبة محملة بنحو 9 كلم من المخدرات بقيمة تقدر بنحو 350 ألف شيقل. قواتنا تحقق بطبيعة الجهات التي تقف وراء المحاولة وان تمت بمساعدة #حزب_الله الإرهابي pic.twitter.com/yO0tMtTAMS — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 23, 2021