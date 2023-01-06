إحذروا الجليد.. منخفض جويّ بارد يصل إلى لبنان

في ظلّ المنخفض الجوي الذي يتأثر به لبنان، أفادت غرفة “التحكم المروري” صباح اليوم الجمعة، عن حال الطرق الجبلية وفق التالي:

– طريق كفرذبيان – حدث بعلبك مقطوعة بسبب تراكم الثلوج.

– طريق عيناتا – الأرز مقطوعة بسبب تراكم الثلوج.

في التفاصيل، يتأثر لبنان والحوض الشرق للمتوسط تدريجيّاً بمنخفض جوّي مركزه البحر الأسود مصحوباً بكتل هوائية باردة نسبيّاً، مِمّا يؤدي إلى أمطار وثلوج مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، ويستمر حتى ظهر يوم السبت حيث يستقر تدريجيّاً.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم إجمالاً مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة والتي تكون غزيرة أحياناً بخاصة شمال البلاد، ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود الـ50 كم/س، كما تتساقط الثلوج والتي تلامس ارتفاع الـ1800 متر وما دون شمال البلاد.

السبت: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً وتشكّل ضباب كثيف بدءاً من ارتفاعات منخفضة، مع انخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، كما تتساقط الأمطار الخفيفة بشكل متفرق خلال النهار مع تساقط الثلوج صباحاً والتي تلامس الـ1700 متر ويرتفع مستوى تساقطها نهارًا لتلامس 1900 متر وما فوق، يستقر الطقس ليلاً ويتحوّل الى قليل الغيوم مع التحذير من تشكّل الجليد على الطرقات التي تعلو عن الـ2200 متر.

الأحد: قليل الغيوم إجمالاً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل ودون تعديل يُذكر على المرتفعات والداخل، وتحذير من خطر تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن ال 2200 متر خلال ساعات الصباح الأولى.

الإثنين: غائم جزئيّاً الى غائم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وتشكّل الضباب في الداخل خلال الفترة الصباحية واحتمال تساقط أمطار خفيفة بخاصة في المناطق الداخلية والشمالية كما تنشط الرياح أحياناً.