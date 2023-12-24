إحراق شجرة الميلاد في الزاهرية.. واستنكار سياسي وديني

أقدم مجهولون فجر اليوم، على إلقاء قنبلة مولوتوف على شجرة الميلاد في ساحة كنيسة مارجاورجيوس في منطقة الزاهرية في طرابلس، مما أدى إلى احتراقها بشكل كامل، فيما حضرت على الفور الأجهزة الأمنية والعسكرية وبدأت التحقيقات لمعرفة الفاعلين.

واستنكرت القيادات السياسية والدينية “هذا العمل المرفوض والمشبوه”، كما رأت رئيسة مؤسسة الطوارىء مايا حبيب التي قامت بإنارة الشجرة أن “ثمة طابور خامس يعمد إلى خلق مناخ بعيد كل البعد عن أبناء طرابلس وأصالتهم وتشبثهم بالعيش المشترك، ولا يستطيع أن يشوه صورة المدينة”، مؤكدة أن “من قام بهذا العمل المدان لا يعرف أهل طرابلس وأبناءها الطيبين”.