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إخبار بموضوع القرض الحسن في عهدة القاضية عون..

15 - مايو - 2021
القضاء

القضاء

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اشارت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر حسابها على تويتر، إلى أنها تلقت اخبارا بموضوع القرض الحسن وارسلته للتحقيق والمخابرة لدى جهاز امن الدولة.

وكشفت أنها بانتظار نتائج هذا التحقيق، موضحة ان القضية عينها سبق وعرضتها امام مدعي عام التمييز واقترنت بقرار بالحفظ.

 

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