إخبار بموضوع القرض الحسن في عهدة القاضية عون..

اشارت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر حسابها على تويتر، إلى أنها تلقت اخبارا بموضوع القرض الحسن وارسلته للتحقيق والمخابرة لدى جهاز امن الدولة.

وكشفت أنها بانتظار نتائج هذا التحقيق، موضحة ان القضية عينها سبق وعرضتها امام مدعي عام التمييز واقترنت بقرار بالحفظ.

لمن يهمه الأمر يرجى اخذ العلم بانني تلقيت اخبارا بموضوع القرض الحسن وارسلته للتحقيق والمخابرة لدى جهاز امن الدولة .وانا بانتظار نتائج هذا التحقيق.مع العلم ان القضية عينها سبق وعرضت امام مدعي عام التمييز واقترنت بقرار بالحفظ — Ghada Aoun (@ghadaaoun4) May 15, 2021