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إخبار جديد ضدّ نشأت مجد.. وماذا عن كارمن شماس؟

20 - يناير - 2022
كارمن شماس ونشأت مجد

كارمن شماس ونشأت مجد

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تقدّم، اليوم الخميس الموافق 20/1/2022، كلّ من القاضي الشيخ وائل شبارو والمحاميَين محمد زياد جعفيل، ونور الدين بعلبكي بإخبار من جانب النيابة العامة التمييزية، طالبين الادعاء على “المدعو نشأت مجد حامل لقب “الرسول نشأت مجد النور عليه السلام” إثر إقدامه عبر مختلف حساباته، بإدعاء النبوة والتعرض للدين الإسلامي ومقدساته كافة، من تعرض للذات الإلهية والنبي الأكرم محمد، وتحريف وتشويه آيات القرآن الكريم، وكذلك على المنجمة كارمن شماس، التي تولت دعمه وتشجيعه وتحريضه والترويج لأفكاره عبر صفحاتها”.

وقد طالبوا بالادعاء عليهما ليصار إلى التحقيق معهما والإدعاء عليهما ومن يظهره التحقيق فاعلاً أو محرضًا أو شريكاً، وتوقيفهم تمهيدًا لإحالتهم أمام القضاء الجزائي المختص بالجرائم الماسة بالدين وإثارة الفتن وإنتحال صفة، وذلك سندا للمواد 317 و473 و474 و391 من قانون العقوبات، وفق ما ذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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