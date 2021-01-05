إخبار من أبي اللمع ومحفوض ضد من حرّض على التسلح والقتل

تقدّم كلّ من عضو تكتل الجمهورية القوية النائب إيدي أبي اللمع ورئيس حزب “حركة التغـيير” ايلي محفوض قبل ظهر اليوم بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت ضدّ من حرّض على التسلّح ومن دعا الى تشكيل منظمات عسكرية مسلحة في لبنان كما وتحريضه على القتل والمقدّم الإخبار ضدّه هو محمد كمال عبدالله اللبواني سوري الجنسية والمقيم خارج الأراضي اللبنانية.

وبعد خروجه من قصر العدل قال محفوض : موضوع مخيمات الللاجئين السوريين في لبنان هو ملف إشكالي وعلى الضيف المقيم عندنا إحترام القوانين وعدم مخالفتها والدعوة التي سمعناها من أحد السوريين المقيمين خارج لبنان فيها أكثر من إثارة للنعرات بل هي تحريض على القتل والتقاتل في حين أن القوى الأمنية والعسكرية الشرعية وحدها مولجة بتأمين الحماية والدفاع وكل سلاح خارج هذا الإطار هو سلاح ميليشياوي ونحن سنكون بالمرصاد لكل من يحاول إستعادة تجربة المخيمات الفلسطينية ولم ننس بعد تجربة مخيم نهر البارد ولم تجف بعد دماء شهداء الجيش اللبناني وبالتالي ممنوع لأي كان مهما كان والى من كان إنتماؤه أن يخرج عن سلطة القانون والدستور في لبنان .