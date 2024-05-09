إخبار من دار الفتوى بحق شادن فقيه.. ما السبب؟

تقدّم أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي، بناء لتوجيهات مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بإخبار ضد المدعوة شادن فقيه بـ”جرم الاساءة والتجديف في حق العزة الالهية والرسول محمد عليه الصلاة والسلام والمس بالدين الاسلامي الحنيف وشعائره وبإثارة النعرات الدينية والطائفية والنيل من الوحدة الوطنية”.

وليل أمس، نفّذ عدد من أبناء مدينة طرابلس وقفةً احتجاجية في ساحة النور (طرابلس)، اعتراضاً على ما ورد في “ستاند أب كوميدي” لفقيه، معتبرين أنه يشكّل إساءة إلى الدين.

وطالب المحتجّون المرجعيات الدينية والقضاء بمحاسبتها.

وانطلقت مسيرة من منطقة القبّة باتّجاه ساحة النور، رُفعت خلالها الرايات الإسلامية.