إخلاء سبيل "علي نمر" في ملف الصيارفة غير الشرعيين بكفالة 3 مليار ليرة

وافقت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو على تخلية مشروطة لموقوفين في ملف الصيارفة غير الشرعيين والمضاربة على الليرة، وهم علي نمر الخليل بكفالة 3 مليار، عيسى كنج بكفالة ملياري ليرة، يحيى بو سكينة وعلي الحلباوي بكفالة مليار ليرة عن كل منهم، ومحمد عبد الله الحلباوي بكفالة ملياري ليرة، وفق معلومات “النهار”.

وأقرنت التخلية بتعهد كل منهم، ما عدا الحلباوي، بعدم ممارسة أعمال الصيرفة غير المشروعة، وذلك في متن محضر تنفيذ قرار تخليتهم لدى القوى الأمنية حيث مقر التوقيف، وتكليف شعبة المعلومات بمراقبة تنفيذ هذا الشق من القرار وتزويد الهيئة الاتهامية بتقارير دورية في هذا الشأن تحت طائلة إعمال المادة 120 في قانون أصول المحاكمات الجزائية بحق من يخالف من المدعى عليهم التعهّد الصادر عنه، على أن تكون الكفالات المقررة لتخليتهم ذات شقين متساوين.