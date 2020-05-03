إخلاء كورنيش صور البحري و محاضر ضبط.. فهل يتم التريث برفع التعبئة العامة؟

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قامت دورية من قوى الامن الداخلي مساء امس وبمؤازرة شرطة البلدية، بإخلاء كورنيش صور البحري، بعد تسجيل ازدحام في فترة ما بعد الافطار، بسبب مخالفة قرار التعبئة العامة، وأيضا بسبب عدم احترام مسافة التباعد، وسطرت عددا من محاضر الضبط في حق مخالفين، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

ووجهت البلدية تحذيرات للمواطنين، ودعتهم الى التقيد بإرشادات التعبئة العامة ووزارة الصحة للحد من تفشي فيروس كورونا.

من جانبها أبدت مصادرطبية في وزارة الصحة قلقها من عدم الالتزام بقرار التعبئة العامة وعدم استخدام الوسائل الوقائية من كمامات وسواها، ما قد يؤدي الى انتقال عدوى فيروس كورونا وعودة انتشار الوباء بسرعة كبيرة ما يعني استحالة السيطرة عليه.

وتحدثت معلومات ان وزير الصحة بصدد رفع طلب الى مجلس الوزراء من أجل التشديد على الالتزام بالتعبئة العامة والتريث برفعها بشكل نهائي حتى ولو قررت الحكومة اعادة فتح المؤسسات، فهناك ضرورة تلزم المواطنين الاستمرار باجراءات الوقاية تجنبا لاتخاذ قرارات صارمة، فطالما لا يوجد لقاح يجب ان تبقى اجراءات التعبئة قائمة.

وفي تقرير لوزارة الصحة أمس فقد بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا التي سجلت بين الوافدين خلال الـ24 ساعة المنصرفة 2: واحدة من قطر، ليرتفع العدد إلى 733 إصابة. وسجلت حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية جراء فيروس كورونا.