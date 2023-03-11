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إخماد حريقَين في مكبَّين للنفايات

منذ 25 دقيقة
حريق- تعبيرية

حريق- تعبيرية

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أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أنّ حريقاً اندلع في مكب عشوائي للنفايات في بلدة بيت الفقس في الضنية يحتوي على أعشاب يابسة ونفايات صلبة وإطارات سيارات مستعملة، ما أدى إلى تصاعد الدخان الأسود منه فوق البلدة ودخوله إلى عدد من المنازل القريبة منه، نظرا لوجود المكب وسط منطقة سكنية.
وعمل عناصر الدفاع المدني في مركز بلدة السفيرة المجاورة بالتعاون مع الأهالي على إخماد الحريق ومنع تمدده.

كما اندلع حريق هائل في مكب النفايات في بلدة المروانية، حيث ساهمت سرعة الرياح بامتداده وتوسعه، قبل أن يصل إلى محيط المنازل.
وسارع عناصر الدفاع المدني إلى مكان الحريق وعملوا على تطويقه والسيطرة عليه وإخماده.

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