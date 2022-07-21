إدارة الاحصاء المركزي: ارتفاع أسعار الاستهلاك 9,23 في المئة في حزيران

أعلنت ادارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء ان الرقم القياسي لاسعار الاستهلاك في لبنان لشهر حزيران 2022 سجل ارتفاعا وقدره 9,23 في المئة بالنسبة لشهر ايار 2022.، كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:

-ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 5,61 في المئة.

– ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 11,48 في المئة.

– ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 7,64 في المئة.

– ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 7,26 في المئة.

– ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 7,72 في المئة.

– ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 8,39 في المئة.

واشارت الى ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر حزيران 2022 سجل ارتفاعا وقدره 210,08 في المائة بالنسبة لشهر حزيران 2021.

كما بلغ تضخم أسعار الاستهلاك خلال الاشهر الستة الاولى من السنة 39.65 في المئة.

وأعلنت انه لمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على نتائج مؤشر الاسعار على صفحة الانترنت الخاصة بالادارة على العنوان التالي:

lb.gov.cas.www.