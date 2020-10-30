إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور: 26 إصابة جديدة

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور ببيان، أنه “بناء على تقرير رئيس طبابة القضاء تم اليوم تسجيل 26 إصابة بcovid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا”، لافتة إلى أن “الإصابات كافة لمقيمين مخالطين، من بينهم حالة من التابعية الفلسطينية وحالة من التابعية الإثيوبية”.

وأشارت إلى أن “الإصابات توزعت اليوم على النحو الآتي: صور 6، الناقورة 3، قانا 3، القليلة 2، الحوش 2، شحور 1، الشهابية 1، دبعال 1، البص 1، العباسية 1، طيرفلسية 1، أرزون 1، معروب 1، عيتيت 1، وحناوية 1. كما سجلت اليوم حالة وفاة لمسنة مصابة بالفيروس تعاني أمراضا مزمنة”.

وأكدت أن “عدد المصابين في القضاء ارتفع إلى 1949 مصابا توزعوا على الشكل الآتي: 233 حالة وافدة (3 حالات وفاة)، 1716 حالة محلية من بينها 360 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و34 حالات من التابعية السورية و4 حالات من التابعية العراقية، 114 حالة من قوات الطوارىء الدولية – اليونيفيل، و25 حالة وفاة محلية، وتماثل 1364 منهم الى الشفاء بشكل تام، من بينهم 651 شفاء مخبريا و713 شفاء زمنيا”.

وأفادت أنها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه بإصابتها، وذلك وفق تقرير من قبل رئيس طبابة القضاء”، آملة من “جميع الأهل عدم الانجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

وطالبت “جميع القاطنين في قضاء صور بالاستمرار في الالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة أو ضرر محتمل، وذلك بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين”.