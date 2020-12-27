إدارة الكوارث في صور: تسجيل 55 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور أنه وبناء لتقرير رئيس طبابة القضاء الدكتور وسام غزال، تم اليوم تسجيل 55 إصابة بـcovid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا.

وأشار البيان الى أن الاصابات المسجلة اليوم جميعها لمقيمين مخالطين بينهم 4 حالات من التابعية الفلسطينية وحالة لأحد العاملين في اليونيفيل من التابعية السري لانكية. وعليه فإن عدد المصابين بالقضاء ارتفع إلى 4766 مصابا توزعوا وفق التالي: 4521 حالة محلية من بينها 692 حالة من التابعية الفلسطينية و80 من التابعية السورية.

ولفت البيان الى أن مجموع عدد حالات الشفاء سجل 3260 حالة ومجموع حالات الوفاة 59 حالة. وبالتالي أصبح عدد الحالات الناشطة في القضاء 1448.

وذكرت وحدة إدارة الكوارث في إتحاد بلديات قضاء صور أنها الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء. وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة.

وختم البيان: “بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة ننصح جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل”.