إدارة الكوارث في صور: 33 اصابة مؤكدة وارتفاع العدد التراكمي إلى 2841 حالة

افادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، انه “بناء لتقرير رئيس طبابة القضاء وسام غزال ، تم اليوم تسجيل 33 إصابة بـ covid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا، جميعها لمقيمين مخالطين بينهم 3 حالات من التابعية الفلسطينية.

وتوزعت الإصابات اليوم على النحو التالي :

صور: 6

الحوش: 2

العباسية: 2

الرمادية: 2

ديرقانون راس العين: 2

البرج الشمالي: 2

معروب: 2

حناوية: 2

الرشيدية: 1

البص: 1

طيردبا: 1

طورا: 1

الشهابية: 1

يانوح: 1

جويا: 1

الحميري: 1

صريفا: 1

جبال البطم: 1

برج رحال: 1

ديركيفا: 1

القليلة: 1

وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 2841 مصابا توزعوا على الشكل التالي:

235 حالة وافدة ( 3حالات وفاة).

2606 حالة محلية بينها 483 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و56 حالة من التابعية السورية و4 حالات من التابعية العراقية.

115 حالة من قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل).

(34 حالة وفاة محلية).

وتماثل 1787 منهم الى الشفاء بشكل تام بينهم 804 شفاء مخبري و 983 شفاء زمني .

واشارت الوحدة الى انها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة، نصحت “جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل”.