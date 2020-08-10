إدارة المناقصات: تعليق مواعيد جلسات التلزيم والتوقف عن استقبال العروض

إدارة المناقصات
إدارة المناقصات

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أعلنت إدارة المناقصات في التفتيش المركزي عن تعليق مواعيد جلسات التلزيم والتوقف عن استقبال العروض الى حين إصلاح الأضرار اللازمة.

وأصدر المدير العام لإدارة المناقصات جان العلية مذكرة رقمها 11/2020، جاء فيها:

“نظرا للظروف الاستثنائية الراهنة، وبسبب الأضرار التي لحقت بالجزء الذي تشغله إدارة المناقصات في الطابق الأول من مبنى التفتيش المركزي – فردان – وخصوصا قاعة المناقصات، نتيجة الانفجار الذي حصل بتاريخ 4/8/2020، تعلن إدارة المناقصات في التفتيش المركزي عن تعليق مواعيد جلسات التلزيم والتوقف عن استقبال العروض الى حين إصلاح الأضرار اللازمة، مع متابعة الأعمال الإدارية والقلمية الأخرى المناطة بها، على أن يعلن لاحقا موعد جديد لكل جلسة يتعذر إجراؤها.

تبلغ نسخة من المذكرة الى رئاسة التفتيش المركزي وتنشر على الموقع الالكتروني الخاص بإدارة المناقصات وعلى لوحة الإعلانات وحيث تدعو الحاجة”.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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