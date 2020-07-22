إدارة جامعة العائلة المقدسة – البترون: اتخذنا إجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا

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أعلنت إدارة جامعة العائلة المقدسة البترون أنه بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا على طالبتين تقيمان في قضاء جبيل، قامت الطالبتان بإجراء فحص ال PCR وجاءت النتائج إيجابية.

واتخذت الجامعة الإجراءات كافة وفقا للأصول لمنع انتشار العدوى حيث تم تعقيم الجامعة وسيتم إجراء فحوص ال PCR لجميع المخالطين وعددهم 7.

وأصدرت إدارة جامعة العائلة المقدسة البترون البيان التوضيحي الآتي: “بعدما تناقل بعض وسائل الإعلام خبرا عن إصابة طالبتين في جامعة العائلة المقدسة البترون بفيروس كورونا المستجد COVID-19، يهم إدارة الجامعة توضيح الآتي:

“بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا على طالبتين تقيمان في قضاء جبيل، قامت الطالبتان بإجراء فحص ال PCR وجاءت النتائج إيجابية، علما أن إحدى الطالبتين التقطت العدوى من جبيل ونقلت العدوى الى زميلتها التي ترافقها بسيارة واحدة من جبيل الى الجامعة.

وفور تبلغ إدارة الجامعة بالموضوع، اتخذت الإجراءات كافة وفقا للأصول لمنع انتشار العدوى حيث تم تعقيم الجامعة وسيتم إجراء فحوص ال PCR لجميع المخالطين وعددهم 7، مع التزامهم الحجر الصحي وعدم الاختلاط بانتظار صدور النتائج ليبنى على الشيء مقتضاه، علما أن الجامعة كانت فرضت على الطلاب والموظفين اتخاذ الإجراءات الوقائية من وضع قناع وكفوف وتعقيم في خلال وجودهم في الجامعة، منذ بدء الإصابات في لبنان”.

وختم البيان: “إن إدارة الجامعة تؤكد التزامها أعلى المعايير وتعاميم وزارتي الصحة والتعليم لجهة السيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد وتتمنى الشفاء العاجل للطالبتين والسلامة لأبناء شعبنا”.

إشارة الى ان رئيسة الجامعة الأخت إيلدا شلالا اتصلت صباح اليوم برئيس اتحاد بلديات البترون مرسيلينو الحرك وبقائمقام البترون روجيه طوبيا، للتنسيق واتخاذ الاجراءات المناسبة.