إدارة كوارث صور: تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، وبناء لتقرير رئيس طبابة القضاء الدكتور وسام غزال، تسجيل 138 إصابة بـ covid19 مثبتة ومؤكدة مخبريا.

والإصابات المسجلة اليوم جميعها لمقيمين مخالطين (بينهم 12 حالة من التابعية الفلسطينية و3 حالات من التابعية الاثيوبية).

وتوزعت على الشكل الآتي:

صور 28، العباسية 17، الحوش 14، البرج الشمالي 9، برج رحال 6، معركة 6، صريفا 5،

البص 5، الشبريحا 5، دير قانون النهر 4، البازورية 4، القليلة 4، جويا 3، شحور 3،

حناوية 2، الشهابية 2، طورا 2، باتولية 2، المنصوري 2، معروب 1، الناقورة 1، طيردبا 1، الجبين 1، الشعيتية 1، المساكن 1، جناتا 1، مجدل زون 1، ارزون 1، بدياس 1، البرغلية 1، الرمادية 1، عيتيت 1، الرشيدية 1، عين بعال 1.

وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 5426 مصابا توزعوا وفق التالي:

5180 حالة محلية من بينهم 747 حالة من التابعية الفلسطينية و81 من التابعية السورية.

246 حالة وافدة.

3310 حالة شفاء (وقد سجل اليوم 50 حالة شفاء )

62 حالة وفاة.

2058 الحالات النشطة.

وذكرت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور أنها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه فيها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء”، آملة من جميع الأهل “عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

ونصحت جميع القاطنين في قضاء صور “الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة أو ضرر محتمل” .