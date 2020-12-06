إدارة كوارث صور: تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا

افادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور انه وبناء لتقرير رئيس طبابة القضاء قد تم اليوم تسجيل 21 إصابة بفيروس كورونا مثبتة ومؤكدة مخبريا” والإصابات المسجلة اليوم جميعها لمقيمين مخالطين بينهم 2 حالات من التابعية الفلسطينية وحالة واحدة من التابعية السورية .

وتوزعت الإصابات اليوم على النحو التالي:

صور 6

معروب 2

البرج الشمالي 2

طيرفلسية 2

الشعيتية 1

البازورية 1

ديرقانون النهر 1

جويا 1

برج رحال 1

وادي جيلو 1

البص 1

الحوش 1

مزرعة مشرف 1

وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 3628 مصاب.

توزعوا على الشكل التالي:

238 حالة وافدة ( 3حالات وفاة)

3390 حالة محلية بينها 585 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و67 حالة من التابعية السورية و4 حالات من التابعية العراقية

115 حالة من قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)

(43 حالة وفاة محلية)

وقد تماثل 1880 منهم الى الشفاء بشكل تام بينهم 846 شفاء مخبري و 1034 شفاء زمني .