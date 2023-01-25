الأربعاء 3 رجب 1444 ﻫ - 25 يناير 2023 |
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إدراج معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس على لائحة التراث العالمي

منذ 35 دقيقة
معرض رشيد كرامي الدولي

معرض رشيد كرامي الدولي

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أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في بيان، أننا “تبلغنا للتو من رئيسة بعثة لبنان الدائمة لدى الاونيسكو سحر بعاصيري أن لجنة التراث العالمي المنعقدة في دورتها الاستثنائية اليوم اتخذت قرارا بإدراج معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس على لائحة التراث العالمي، وكذلك على لائحة التراث المهدد بالخطر،نظرا الى وضعه المتراجع”.

ولفت ميقاتي، الى أن “ما تحقق هو انجاز نوعي للبنان ولجميع اللبنانيين، وبالدرجة الاولى لمدينة طرابلس التي نفخر بوجود هذه التحفة المعمارية على ارضها. كما أن القرار هو اعتراف بأن المعرض الذي صممه المهندس العالمي البرازيلي الاصل اوسكار نيماير في الستينيات من القرن الماضي وانتهى تشييده مع اندلاع الحرب عام 1975، يعتبر تحفة معمارية فريدة في عالمنا العربي بحداثة تصميمه وجمال منشآته. وقد أراد لبنان يومذاك ان يكون تعبيرا عن أهمية التنمية المتوازنة ورسالة حداثة وانفتاح على العالم”.

وشكر ميقاتي، الدول العربية والدول الصديقة الأعضاء في لجنة التراث العالمي التي دعمت ملف لبنان لتسجيل هذا الموقع الفريد في منطقتنا. وشكر الاونيسكو ومركز التراث العالمي ولجنة التقييم التي درست الملف واوصت بإدراجه.

وأشار الى أننا “نضيف اليوم موقعا سادسا الى المواقع اللبنانية المسجلة في التراث العالمي للاونيسكو، فإننا نأمل ان يحظى معرض رشيد كرامي نتيجة هذا الادراج بالاهتمام الدولي الذي يستحقه وباستمرار رعاية الاونيسكو ودعمها، بما يساهم في ترميمه والحفاظ عليه واعادته الى رونقه ليستعيد دوره المنشود في طرابلس ولبنان”.

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