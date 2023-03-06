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إرجاء محاكمة المتهمين بجريمة مقتل أم وبناتها الثلاث في بلدة أنصار

منذ 50 دقيقة
القضاء

القضاء

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أرجأت هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي سامي صدقي وعضوية المستشارتين القاضيتين ميراي ملاك ولما أيوب جلسة متابعة محاكمة المتهمين بارتكاب جريمة قتل باسمة عباس وبناتها الثلاث: ريما وتالا ومنال في بلدة أنصار الجنوبية الى 10 حزيران المقبل عن سابق إصرار وتصميم.

وكان المتهمان حسين جميل فياض ( لبناني) وحسن علي الغناج ( سوري) قد مثلا أمام الهيئة، وطلب وكيل الدفاع عن المتهم الأول عرضه على طبيب نفسي، فوافقت الهيئة ما أدى الى وقوع إشكال داخل المحكمة بين طليق الأم وأب البنات زكريا حسين صفاوي وخالتهم وجهة الدفاع، قرر على أثره القاضي صدقي توقيف صفاوي والخالة ثم تراجع عن قراره، محددا العاشر من حزيران موعدا لاستئناف المحاكمة.

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