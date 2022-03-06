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إرسلان: خير الدين مرشّح من قبل برّي بالتوافق مع جنبلاط

منذ 5 ساعات
آخر تحديث: 6 - مارس - 2022 8:52 مساءً
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توجّه رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني، طلال أرسلان إلى “جميع الحزبيين قائلا: “أننا نخوض الانتخابات النيابية بجو من التهدئة والاستقرار وعدم التحدّي”.

وتابع في تغريدة  له عبر “تويتر”: “لذلك المطلوب من الجميع الالتزام بموقف الحزب الرسمي وعدم السماح لأي كان التفريط بجو التوافق كما واحترام التنوع من حاصبيا الى بيروت، مروراً بالشوف وعاليه”.

وأوضح إرسلان أن “المرشح مروان خيرالدين هو مرشح من قبل الرئيس نبيه برّي وبالتوافق مع وليد بك جنبلاط”.

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