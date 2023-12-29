إرشادات لـ "اليازا" لعدم تحويل البهجة إلى "كوارث مرورية"!

أشارت “اليازا” إلى أنّ “العام 2023 شهد تدهورًا كبيرًا في واقع السلامة المرورية في لبنان نتيجة أسباب عديدة أبرزها الأزمة الاقتصادية، فقد توقف العمل في المعاينة الميكانيكية للمرة الأولى منذ 20 عامًا، وتراجعت صيانة الطرقات والبنى التحتية وضعفت قدرة أغلبية الناس على صيانة المركبات نتيجة الانهيار الكبير في العملة الوطنية”.

ودعت في بيان المواطنين: سائقين ومشاة، إلى عدم تحويل بهجة العيد إلى كوارث مرورية لأن العام الحالي قد شهد ما شهد بما فيه الكفاية! وتطلب من جميع مستعملي الطرق توخي الحذر والتحلي بالقيادة الهادئة والالتزام باستعمال حزام الأمان واتباع الارشادات الاحترازية الآتية:

1- عدم الإفراط في تناول الكحول لسائقي المركبات على أنواعها لأن ارتباط الأعياد وبخاصة عيد رأس السنة بالكحول لدى بعض المواطنين قد جعل هذه المناسبة سببًا لوفاة خيرة الشباب على الطرق.

2- التذكير بضرورة انتداب سائق من كل مجموعة ليلتزم عدم تناول الكحول قبل القيادة وذلك لتحقيق عودة آمنة أو استعمال سيارات الأجرة.

3- مطالبة قوى الأمن الداخلي بقمع مخالفات الكحول في حال تجاوزت كمية الكحول نصف غرام في ليتر الدم، وتذكير المواطنين بأن قانون السير يجيز لقوى الأمن الداخلي تطبيق قانون السير على الجميع من دون أي استثناء.

4- ضرورة استعمال حزام الأمان في جميع المقاعد من دون استثناء وبخاصة في المقعد الأمامي إلى جانب السائق، والتذكير بأهمية جلوس الأطفال حتى الثامنة في كرسي الأمان.

5- التذكير بصيانة المركبات خصوصًا بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون السهر في المناطق الجبلية حيث تصعب الرؤية وغالبًا ما يتكون الجليد في ساعات الفجر الأولى التي تترافق مع عودة الشباب من سهرة رأس السنة.

6- إن الإرهاق الجسدي الناتج عن كثرة التنقلات في فترة الأعياد قد يؤدي إلى تزايد في عدد حوادث السير، ولذلك يجب الانتباه من أخطار التعب الشديد الناتج عن سهرة رأس السنة المميزة بامتدادها لفترة طويلة.

7- تذكير أهل وأصدقاء الشباب ما بين عمر 16 و 27 سنة إلى ضرورة لفت نظر هؤلاء الشباب بشكل هادئ إلى الأخطار التي قد يتعرضون لها أثناء القيادة وبخاصة في مناسبة الأعياد المجيدة وفي ليلة رأس السنة بالذات، بالإضافة إلى تذكير الأهل بالمسؤولية القانونية والمعنوية لإقدام أولادهم ما دون الثامنة عشرة على قيادة المركبة.

8- دعوة مختلف وسائل الإعلام إلى ضرورة تذكير المواطنين بمخاطر القيادة ليلة رأس السنة، وذلك لتلافي الحوادث التي يمكن أن تنتج عن مثل هذه الليلة في حال عدم الالتزام بقانون السير وبإرشادات السلامة العامة.

وأكدت “اليازا” أن الأعياد مناسبات للفرح ولقاء الأحبة وليس لفراقهم والحزن عليهم! ومن المسلم به أن فترة الأعياد تشهد حركة سير مميزة على سائر الطرق وخصوصًا على الطرق الجبلية في فصل الشتاء. لذلك تدعو اليازا الجميع للالتزام بهذه الإرشادات في الأيام والساعات الأخيرة من العام الحالي.

كما ذكرت المواطنين بأهمية الالتزام التام بإرشادات قوى الأمن الداخلي والدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني.