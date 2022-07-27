إرشادات من وزارة الصحة في حال انهيار أجزاء من الإهراءات بمرفأ بيروت

أصدرت ​وزارة الصحة العامة​ إرشادات في حال انهيار أجزاء من ​الإهراءات​ بمرفأ بيروت​، مشيرة الى أنه “في حال انهيار أجزاء من إهراءات مرفأ بيروت، تتعرض المنطقة التي تحوي الإهراءات، أي بمساحة 500 متر بمحيطها، لغبار كثيف، أما المنطقة الأبعد، أي من 500 لـ100 متر، فتتعرض لغبار خفيف وسيترسب الغبار المتطاير خلال فترة لا تزيد عن 24 ساعة في المحيط، وعلى الأشخاص الذين يتواجدون في داخل بيوتهم ومكاتبهم المغلقة إغلاق النوافذ والأبواب الخارجية، وتشغيل مكيفات الهواء قدر المستطاع”.

وأضافت: “أما عن الأشخاص في الخارج، فعليهم ارتداء كمامة عالية الفعالية والتوجه الى أقرب مكان مغلق و​تطبيق​ الإجراءات المتعلقة بالمكاتب والمنازل، أما الأشخاص الموجودون في السيارات، فعليهم إغلاق النوافذ وتشغيل المكيفات على وضعية الشفط من الداخل، وفي حال عدم وجود تكييف بالسيارة يجب ارتداء كمامة عالية الفعالية حتى الوصول الى مكان مغلق”.

ولفتت الوزارة الى أنه يجب ارتداء ​الكمامة​ وتنظيف الشرفات برش الماء على الأسطح ومسح الأسطح بالمبيض، ومن المهم الحفاظ على التواصل مع المقربين والإطمئنان على الجيران.