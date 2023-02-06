إرشادات هامة جداً عن كيفية التعامل مع الهزات الأرضية

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني بيان عن كيفيّة التّعامل مع الهزّات، وجاء فيه:

التحضير قبل الھزات

– مراقبة الأغراض في البيت أو في المكتب

– تثبيت كل ما يمكن أن يقع مثل خزانة , ثريات رفوف صور و أشياء ثقيلة.

– تصليح التشققات في المبنى والاسلاك الكهربائية.

– تحديد أماكن آمنة في الداخل

– تحت الطاولات القوية الصنع أو بجانب حائط داخلي )زاوية.

– بعيدا عن الزجاج و المرايا و كل ما يمكن أن يتكّسر.

تحديد أماكن آمنة في الخارج:

– بعيدا عن الأبنية والأشجار و أعمدة الهاتف و الكهرباء.

– عدم التوجه إلى المناطق الساحلية خوفا من حدوث تسونامي . توجه على الفور إلى مناطق مرتفعة، يجب البقاء بعيدا عن الأنھار والجداول التي تؤدي إلى البحر.

التحضيرات:

حّضر طريقة الخروج في حالة الطوارئ.

في حال تشتت العائلة خلال الكارثة خصوصا ان كان الأولاد في المدرسة اتفق مسبقا على مكان للالتقاء مع معرفة

بمن الاتصال خارج البلدة. التأكد من إن الجميع على علم بهذه الاستعدادات و إجراء تمارين عليها دوريا”.

تحضير حقيبة طوارئ وحقيبة اسعافات أولية مع الادوية اللازمة اذا وجدت.

أثناء حصول الھزة:

– كيف تتصرف اذا كنت في الداخل :

– لا تبادر الى الخروج او النزول الى الملجأ فالبقاء في الداخل اسلم.

– احتم تحت طاولة متينة أو عتبة باب او في احدى الزوايا الداخلية حتى انتھاء الھزات.

– ابتعد عن النوافذ والشرفات وعن الأشياء المثبتة على السقوف والجدران رفوف وثريات.

– غِط راسك ووجھك بما امكن او بيديك بوضعية القرفصاء.

– اقطع جميع مصادر الطاقة، اذا امكن.

– لا تستعمل المصعد الكهربائي.

– كيف تتصرف إذا كنت خارج المنزل، في الهواء الطلق:

– ابتعد عن المباني والأسوار بمعدل ارتفاعھا، ولا تختبئ تحت الأشجار او خطوط التيار الكهربائي واليافطات

المعدنية.

– كيف تتصرف إذا كنت داخل اماكن عامة:

– لا تندفع نحو باب الخروج تجنبا للازدحام وابحث عن مخارج الطوارئ.

– ابتعد عن اي شيء قابل للسقوط.

– كيف تتصرف اذا كنت داخل السيارة:

– تجنب القيادة المتھورة فالتحكم بالمقود يصبح امرا صعباً.

– اركن سيارتك إلى يمين الطريق بعيداً عن المباني والجدران والامدادات الكهربائية العامة، تسهيلاً لمرور سيارات الانقاذ.

– لا تحاول عبور الجسور أو الاحتماء تحتھا و داخل الأنفاق.

كيف تتصرف اذا كنت في المصعد:

– اكبس الزر المناسب للطابق الأقرب لإيقاف المصعد وغادر بالسرعة القصوى عبر السلالم الداخلية باتجاه الاماكن الآمنة.

بعد حصول الھزة:

إذا كنت مصابا:

– حافظ على ھدوئك وتجنب صدمات الخوف والھلع.

– حاول لفت الانتباه الى مكان وجودك بأي اسلوب.

– بادر إخلاء الموجودين وفقاً للخطة المرسومة مسبقاً.

إذا لم تتعرض لأي اصابة:

– تفقد جميع افراد العائلة.

– إذا لديك الخبرة قم بإسعاف المصابين وإخماد الحرائق الصغيرة.

– إقطع جميع مصادر الطاقة.

– إعمل على اخلاء المصابين اذا كانت حياتهم في خطر.

– لا تلمس الاسلاك المتدلية.

– لا تستعمل الھاتف إلا في الحالات الطارئة وبخاصة الخلوي في حال تسرب الغاز و لكي لا تتعطل الشبكة.

– إستمع الى الراديو وتقيد بتعليمات الجھات المختصة.

– استعد لحدوث ھزات ارتدادية وغادر المنزل قبل حدوثھا.