إرشادات هامة من الدفاع المدني حول القيادة في العاصفة

نشرت المديرية العامة للدفاع المدني مجموعة من الإرشادات حول القيادة في العاصفة ومخاطرها.

وشددت ضرورة على عدم القيادة الى المناطق الجبلية او العكس الا عند الضرورة القصوى وعلى أن تكون مجهزاً بـ: السلاسل المعدنية لإطارات السيّارة وسلامة الإطار الإحتياطي والرافعة، الادوية التي تتناولها بانتظام (قلب، ضغط، الخ…)، بطارية يد جافة، رفش صغير قابل للطيّ، حقيبة إسعاف أولي، جهاز هاتف خلوي مع معبِّىء على بطارية السيّارة، كمية وقود كافية في خزّان السيّارة وتوفّر المضاد للتجمد antigel في مشعاع السيارة radiateur.

يشار إلى أن لبنان يتأثر بسلسلة من المنخفضات الجوية مصحوبة برياح قطبية الباردة والرطبة، وتبلغ ذروتها يومي الأحد والإثنين من حيث شدة الرياح والأمطار الغزيرة. وتشتد البرودة بين الثلاثاء والأربعاء وتتساقط الثلوج تدريجياً على الـ٧٠٠ متر الأربعاء، ومن المتوقع عودة الاستقرار يوم الخميس.