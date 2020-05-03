إرشادات وتوجيهات لـ “أطباء الأسنان” الراغبين بإعادة فتح عياداتهم ينبغي التقيد بها
أصدرت نقيبة أطباء الأسنان لبنان – طرابلس الدكتورة رولا ديب خلف بياناً تضمن توجيهات لأطباء الأسنان الراغبين بإعادة فتح عياداتهم للحالات غير الطارئة جاء فيه:
“بعد موافقة وزارة الصحة اللبنانية وتحت الإشراف الشخصي لوزير الصحة د.حسن حمد، وزعت نقابة أطباء الأسنان في لبنان – طرابلس توجيهات للزملاء الأطباء الراغبين بإعادة فتح عياداتهم للحالات غير الطارئة بعد انتهاء مدة التعبئة العامة.
وطلبت منهم التقيد بالتوجيهات الاتية:
– إلزامية وجود Dispenser فيه مطهر للأيدي قبل الدخول.
– التأكيد على المريض إلزامية وجود الmask على وجهه عند حضوره في موعده، أخذ حرارة المريض ومن يرافقه إن وجد عند دخوله العيادة بDigital Thermometer .
– إعطاء المريض قبل وطئه العيادة COVER SHOES أو رش حذائه بمطهر.
– في حالة الpedodotics or orthodontics treatment يمكن دخول شخصين فقط الى العيادة (احد ذوي المريض).
– وجوب عدم التقاء أي من المرضى في صالة الانتظار.
– تنظيم المواعيد والتأكد أكثر من مرة لضمان عدم الاختلاط في غرفة الانتظار.
– تلبس كل الواقيات اللازمة من gloves, N95 mask,emergency uniform , surgical gown,
face shield and head cover (PPE )للطبيب والطاقم الطبي.
– المريض يستخدم مضمضة Antibacterial قبل البدء بالعمل.
– يفضل استخدام Rubber dam لأنه يعزل Saliva للمريض وشفط عالي القوة لأنه يقلل ال
aerosoles and spatter بنسبة أكتر من 90% ..
– يجب إبقاء ال Mask لمدة نصف ساعة بعد كل حالة عمل طبي في فم المريض.
– عدم دخول المريض التالي إلى العيادة إلا بعد نصف ساعة من لانتهاء من المريض الأول.
– شراء air purifiers filters
(hyper hepa filtration technology ) Extra oral dental suction systems عند استعمال التوربينات والultrasonic handpieces لتجنب تشكيل aerosol cloud المؤلفة من spray mist (aerosol), cooling water, saliva, blood ,microorganisms التي تشكل a high risk of infection
Extra oral dental suction systems
التي تستطيع تنقية الجو من الميكروبات حتى 0.003mm in diameter”.