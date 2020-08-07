إستنابتان قضائيتان من عويدات الى قيادة الجيش والمركز الوطني للجيوفيزياء والطيران المدني

سطر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات، إستنابتين قضائيتين حول الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات الجارية لمعرفة ملابسات الإنفجار الذي حصل في مرفأ بيروت بتاريخ 4/8/2020.

في الإستنابة الأولى، كلف عويدات قسم المباحث الجنائية المركزية مراجعة من يلزم في قيادة الجيش، وفي المديرية العامة للطيران المدني لإعلامه، بالسرعة الممكنة، عما اذا كان قد تم رصد أي طيران حربي معاد أو صديق أو طائرات مسيرة (drone) في أجواء العاصمة أو فوق الأراضي اللبنانية بتاريخ 4/8/2020 لاسيما وقت حدوث الإنفجار في مرفأ بيروت.

أما في الإستنابة الثانية، فطلب القاضي عويدات مراجعة من يلزم في المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية إيداعه تقريرا بقوة الإرتدادات التي حصلت يوم الثلاثاء في 4 الحالي من الساعة 17,30 ولغاية الساعة 18,30 أي قبل وأثناء وبعد حصول الإنفجار في المرفأ وذلك بحسب المقياس المعتمد لديه.