إسرائيل تحذر واشنطن: إما إبعاد كتيبة الرضوان أو عمل عسكري على لبنان!

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن تل أبيب حذرت واشنطن في رسالة من شن عمل عسكري إذا لم تبعد قوة الرضوان التابعة لحزب الله عن حدود الشمال.

أتى ذلك بعد إعلان حزب الله عن جهوزيته الكاملة لأي عدوان تشنه قوات الاحتلال.

يشار إلى أن قوة الرضوان تعد قوة النخبة لدى حزب الله، وتخشى إسرائيل من محاولة اختراق قوة الرضوان الخط الحدودي باتجاه المستوطنات.

وأمس، نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين لبنانيين قولهم إنّ “حزب الله” رفض أفكارا أولية من الولايات المتحدة الأميركية لتهدئة القتال الدائر مع إسرائيل عبر الحدود، تضمنت سحب مقاتليه بعيدًا عن الحدود، لكن الحزب لا يزال منفتحًا على الدبلوماسية لتجنب خوض حرب شاملة.

ويقود المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان آموس هوكشتاين مساع دبلوماسية تهدف إلى تجنب التصعيد وإعادة الاستقرار عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

وقال مسؤول لبناني كبير مطلع على تفكير حزب الله: “حزب الله مستعد للاستماع”، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الحزب اعتبر الأفكار التي قدمها هوكشتاين خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي غير واقعية.

وموقف حزب الله هو مواصلة إطلاق الصواريخ تجاه الجيش الإسرائيلي والمواقع الإسرائيلية لحين التوصل لوقف إطلاق نار شامل في قطاع غزة.