إسرائيل ترد على نصرلله: لن يملي علينا أحد ما إذا كنا سنستخرج الغاز أم لا

رد وزير المال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان على تصريحات الأمين العالم لـ”حزب الله” حسن نصرالله، بشأن استخراج الغاز من الحقل المشترك بين لبنان وإسرائيل.

وأكد ليبرمان إنه “لن يملي علينا أحد ما إذا كنا سنستخرج الغاز من مياهنا أم لا”، مشيرًا إلى أن “إسرائيل ستواصل اتخاذ القرارات، وفقا لمصالحها فقط من دون اعتبار لأي تهديدات”.

وكان نصرالله قد تطرق في خطابه، يوم أمس الخميس، إلى ملف النفط والغاز في المياه الاقليمية اللبنانية والاعتداء الاسرائيلي، إضافة إلى عملية الترسيم، موجّها الرسائل إلى العدو الإسرائيلي وحلفائه وإلى بعض الجهات المحليّة بالتأكيد أن “المقاومة المقتدرة لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي أمام نهب ثروات لبنان، ولن تقف مكتوفة الأيدي. وكل الخيارات مفتوحة وموجودة على الطاولة”.

كما شدد على أن “كل إجراءات العدو لن تحمي عملية الاستخراج من حقل كاريش”، لافتا الى أن “المقاومة قادرة على منع العدو من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش…”

وقال: ما ستخسره إسرائيل في أيّ حرب يهددون بها أكثر بكثير مما يمكن أن يخسره لبنان، وأيّ حماقة يقدم عليها العدو ستكون تداعياتها ليست فقط استراتيجية بل وجودية”.

وأكد “أنّنا لا نريد الحرب، لكننا لا نخشاها ولا نخافها، وعلى العدو أن يوقف هذا النشاط، وأيّ عمل باتجاه استخراج النفط والغاز من حقل كاريش يجب أن يتوقف أيها العدو لأنّه حقل واحد”.