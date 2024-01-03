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"إسرائيل" ترفع حالة التأهّب مع لبنان.. وتُعزّز القبّة الحديديّة على طول الحدود

منذ 3 دقائق
منظومة القبة الحديدية

منظومة القبة الحديدية

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعزيز منظومة القبّة الحديديّة على طول الحدود مع لبنان والجليل، ورفع حالة التأهّب على طول الحدود الشمالية.

قرارات الجيش الإسرائيلي جاءت بعد اجتماع لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يؤآف غالنت والوزير في مجلس الحرب بيني غانتس.

يأتي ذلك في أعقاب اغتيال نائب رئيس حركة “حماس” صالح العاروري، أمس الثلاثاء، في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

في وقت كشفت تقارير صحافية عن حالة من “تأهب أمني” في الداخل المحتل.

وحسب تقرير لهيثة البث الإسرائيلية (كان)، فقد صدرت تعليمات لضباط الشرطة في مختلف المديريات في “إسرائيل” مساء الثلاثاء، بـ”زيادة اليقظة تحسبًا لوقوع هجمات في أعقاب اغتيال العاروري”.

كما أن هناك “استعدادات خاصة في نجمة داود الحمراء (الهيئة الطبية الرسمية) في أنحاء البلاد”، وفقا للهيئة.

وقالت “كان”: “لا يزال مستوى الجاهزية مرتفعًا كما كان منذ بداية الحرب، ولم يتم في هذه المرحلة أي حشد إضافي للقوات”، وأعلنت أن “إسرائيل” “تستعد للرد من الشمال ومن غزة أيضًا” على اغتيال العاروري.

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