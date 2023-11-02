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إسرائيل تستخدم الفوسفور الأبيض في الجنوب.. والأدلة بيد لبنان

منذ 3 دقائق
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

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استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال المهندس زياد المكاري في مكتبه في الوزارة، وفدا من منظمة العفو الدولية ضم: نائب مديرة المكتب الاقليمي آية مجذوب والباحثة المختصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية كريستين بيكرلي والباحثة المختصة بلبنان سحر منذور، في حضور رئيس قاعة المراسلين الأجانب محمد ملي.

وسلم الوفد المكاري تقريراً يتضمن نتائج تحقيق أجرته المنظمة حول استخدام الجيش الاسرائيلي للقنابل التي تحتوي على دخان الفوسفور الأبيض في قرية الضهيرة في جنوب لبنان. وقد اعتبر التقرير هذا الاستخدام بمثابة جريمة حرب.

والتقرير بعنوان “لبنان: أدلة على استخدام اسرائيل غير القانوني للفوسفور الأبيض في جنوب لبنان وسط تصاعد القتال عند الحدود”.

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