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إسرائيل تستعد لاحتمال دفن جماعي بسبب تصعيد المواجهات مع حزب الله

منذ 10 دقائق
قتلى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي

قتلى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي

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تستعد إسرائيل لإمكانية عمليات دفن كبيرة بسبب حرب محتملة مع لبنان، بحسب تصريحات أدلى بها وزير الشؤون الدينية الإسرائيلي ميخائيل ملكيئيلي.

وأضاف في تصريح للقناة 14 الإسرائيلية مساء الأربعاء: “وزارة الشؤون الدينية المسؤولة عن نظام الدفن تجهز نفسها لسيناريوهات في الشمال”.

وتابع: “لا يمكن قول كل شيء في الأستوديوهات، لكننا نعقد اجتماعات في المكتب للتحضير لأشياء أكبر في الشمال”، في إشارة لما يحدث من مواجهات شهدت تصعيدا كبيرا الأسابيع الماضية بين الجيش الإسرائيلي و”حزب الله” جنوب لبنان.

وعندما سُئل الوزير عما إذا كانت الوزارة تجهز نفسها لاحتمال حدوث حالات دفن جماعي بسبب حرب محتملة على الجبهة الشمالية، أجاب بالإيجاب، دون تفاصيل.

وفي الأسابيع الأخيرة، شهد “الخط الأزرق” الفاصل بين إسرائيل ولبنان تصعيدا لافتا، ودعت الولايات المتحدة مرارا إلى احتوائه.

يذكر أن إسرائيل كانت هددت بشن عملية عسكرية على جبهتها الشمالية، زاعمة أنها تريد استعادة الهدوء على الحدود مع لبنان حتى يتمكن آلاف الإسرائيليين من العودة إلى المنطقة من دون خوف من الهجمات الصاروخية.

فيما استمر التصعيد واتسعت دائرة الاستهداف الإسرائيلية حتى تجاوزت شمال نهر الليطاني بضعة كيلومترات.

ومنذ تفجر الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس يوم السابع من أكتوبر الفائت، شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية قصفاً متبادلاً بشكل شبه يومي بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى سقوط العشرات.

في المقابل، أحصى الجانب الإسرائيلي مقتل عسكريين ومدنيين بنيران مصدرها جنوب لبنان.

ومنذ أسابيع تشن إسرائيل غارات جوية أكثر عمقاً داخل الأراضي اللبنانية، مستهدفة مواقع لحزب الله، ما زاد المخاوف المحلية والدولية مؤخراً من اندلاع حرب مفتوحة. كما نفذت عدة ضربات على سيارات في الجنوب، ضمن خطة لاغتيال قيادات في حزب الله وحماس على السواء.

    المصدر :
  • وكالات

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