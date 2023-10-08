الأحد 23 ربيع الأول 1445 ﻫ - 8 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إسرائيل تطلب من سكان البلدات الشمالية إخلاء منازلهم بعد التصعيد مع حزب الله

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 8 - أكتوبر - 2023 1:07 مساءً
ترسيم الحدود

ترسيم الحدود

A A A
طباعة المقال

وسط ارتفاع المخاوف من التصعيد مع حزب الله على الجبهة الشمالية، نصحت إسرائيل رعاياها في المناطق المتاخمة للحدود اللبنانية، بإخلاء منازلهم، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

أتى ذلك، مع تجدد القصف الإسرائيلي على أطراف بلدة كفر شوبا وسدانة في الجنوب اللبناني إثر إطلاق صاروخين من حزب الله باتجاه مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة.

علماً أن الجيش الإسرائيلي كان أشار في وقت سابق اليوم الأحد إلى أنه لا يوجد تهديد وشيك في الوقت الحالي على الجبهة الشمالية، في إشارة إلى احتمال تحرك حزب الله على الحدود، وفتح جبهة موازية لغزة

وكان جنوب لبنان شهد بوقت سابق اليوم تصعيدا بعد أن نفذ حزب الله قصفاً على مواقع إسرائيلية داخل مزارع شبعا، وردت عليه إسرائيل بقصف مدفعي وبطائرة مسيرة.

يشار إلى أن حزب الله كان هنأ أمس قيادة حماس على هجوم ها المباغت والتوغل في عدة مستوطنات إسرائيلية، مؤكداً في الوقت عينه أنه على تواصل مع الفصائل الفلسطينية في غزة.

فيما أبدى عدد من السياسيين في لبنان والمواطنين على السواء تخوفهم من اشتعال الجبهة الجنوبية اللبنانية، فيما تغرق البلاد بإحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية على مر التاريخ.

جاء ذلك بعدما الأوضاع تصاعدت بشكل دراماتيكي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إثر شن حماس هجوماً مباغتاً براً وجواً وبحراً فجر أمس السبت، وتوغلها في عدد من المستوطنات والبلدات الإسرائيلية، ما أدى إلى مقتل المئات، وأسر العشرات من الجنود والمدنيين الإسرائيليين.

بينما توعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالانتقام من هذا اليوم الذي وصفه بالأسود، ملوحاً بحرب طويلة وصعبة ستكون تكلفتها باهظة.

    المزيد من أخبار لبنان

    المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا
    فرونتسكا: سنواصل التنسيق مع اليونيفيل لحماية لبنان واستقراره
    عباس الحلبي
    الحلبي يدعو أساتذة الرسمي الى الالتحاق بمدارسهم الاثنين
    حسين غملوش
    غملوش: نأمل أن تنجح المساعي الطيبة في وضع حجر الزاوية لحل مستدام

    الأكثر قراءة

    الكاتب والأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله
    أكاديمي إماراتي يكشف حقيقة الخلاف الإماراتي السعودي.. وتصريحات خطيرة حول إيران والأسد
    صورة من الفيديو- أثناء هروب جماعي بعد هجوم حركة حماس
    طوفان الأقصى
    فيديو هروب جماعي.. حفل تحول الى جحيم والمفقودون بالمئات جنوب إسرائيل
    مقاتلون من فصائل المقاومة الفلسطينية
    طوفان الأقصى
    فيديو.. عمليات تسلل برية وبحرية لمقاتلين من غزة داخل إسرائيل