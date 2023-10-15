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إسرائيل تعلن استهداف البنية التحتية العسكرية لحزب الله في لبنان

منذ 21 دقيقة
آخر تحديث: 15 - أكتوبر - 2023 6:15 مساءً
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

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أعلنت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية نقلا عن قائد القوات الجوية الإسرائيلية، أنّهم “مستعدون لأي تصعيد محتمل في المنطقة الشمالية رغم التركيز على الجنوب”.

ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أن طائراته “تستهدف البنية التحتية العسكرية لحزب الله في لبنان”.

كما أعلن “حزب الله” عن إستهداف الكاميرات والتجهيزات الفنية الاسرائيلية المثبتة على جدار مستوطنة المطلة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بالأسلحة المناسبة، مما تسبب بتعطيلها”.

وأشارت مصادر طبية إسرائيلية عن نقل 8 جرحى بينهم 4 بحالة خطرة من الجليل الغربي إلى مركز الجليل الطبي.

وفي وقتٍ سابق، أصدر “حزب الله” بيانا يعلن فيه عن أن “مجاهدوه هاجموا خمسة مواقع صهيونية، وهي جل العلام، بركة ريشا، موقع راميا، موقع المنارة، وموقع العباد..مجاهدو المقاومة هاجموا المواقع بالأسلحة المباشرة والمناسبة”.

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