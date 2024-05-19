إسرائيل تهدد: إننا في طريقنا إلى الحرب مع الحزب فهي أمر لا مفرّ منه

أفادت القناة 12 الإسرائيلية نقلاً عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش بأنه “إذا لم يستجب حزب الله لمطالبنا، فعلينا شنّ حرب في العمق اللبناني”.

وأضاف سموتريتش: “إننا في طريقنا إلى الحرب مع الحزب فهي أمر لا مفرّ منه”.

وأمس، اسهدف الجيش الإسرائيلي قيادياً في “حزب الله” ومرافقه وكانا في السيارة على أوتوستراد يعفور قرب منطقة المصنع داخل الأراضي السورية. وأشارت المعلومات إلى نجاة المستهدف وهو مسؤول لـ”حزب الله” في سوريا علماً انه الاستهداف الثاني في تلك المنطقة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت مسيّرة إسرائيلية أخرى استهدفت دراجة نارية في بلدة الناقورة أصيب على أثرها الراكب بجروح.

في حين، هددت هجمات حزب الله بتحول مستوطنات الشمال إلى “مناطق إبادة” كما وصفتها صحف عبرية.

فقد أعلن حزب الله اللبناني، أمس السبت، تنفيذ 5 عمليات ضد مواقع عسكرية إسرائيلية في الجليل ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة، مؤكدا استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة برانيت الحدودية بالصواريخ.

كما قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق صاروخين على الثكنة دون وقوع إصابات، وإن مقاتلاته قصفت منصة إطلاق طائرات ومباني عسكرية تابعة للحزب بمنطقتي كونين والخيام في جنوب لبنان.