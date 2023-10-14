إسرائيل تهدد لبنان: الحكومة تتحمّل مسؤولية كل إعتداء!

أشار المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم السبت، إلى أن “كل اعتداء ينطلق من لبنان نحو سيادتنا تتحمل مسؤليته الحكومة اللبنانية”.

وأضاف أدرعي، “كل من يحاول خرق الحدود نحو أراضينا سيتم قتله”.

ولفت إلى أن، “جيش الدفاع استهدف الليلة الماضية العشرات من مخربي وحدة النخبة لحماس التي قادت الهجوم الداعشي البربري البشع ضد إسرائيل السبت الماضي، كما قامت قواتنا بتصفية المدعو مراد أبو مراد المسؤول في القوة الجوية لحماس والذي كان متورطًا قي الهجوم الوحشي”.

وأردف، “نرصد ارباك داخل قيادة حماس من اخلاء السكان منازلهم جنوب مدينة غزة بسبب اختباء قيادتهم تحت المباني المدنية في غزة ولانهم لن يتمكنوا من الاحتماء بدروع بشرية من المدنيين في غزة”.

وأوضح أدرعي “نركز جهودنا في تحقيق أهداف الحرب: دحر منظمة حماس وتصفية قادة التنظيم الذين تورطوا في الهجوم البشع على دولتنا، هذا التنظيم الارهابي الداعشي لن يحكم غزة عسكريًا وسياسيًا”.