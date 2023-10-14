السبت 29 ربيع الأول 1445 ﻫ - 14 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إسرائيل تهدد لبنان: الحكومة تتحمّل مسؤولية كل إعتداء!

منذ 34 دقيقة
آخر تحديث: 14 - أكتوبر - 2023 12:05 مساءً
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

A A A
طباعة المقال

أشار المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم السبت، إلى أن “كل اعتداء ينطلق من لبنان نحو سيادتنا تتحمل مسؤليته الحكومة اللبنانية”.

وأضاف أدرعي، “كل من يحاول خرق الحدود نحو أراضينا سيتم قتله”.

ولفت إلى أن، “جيش الدفاع استهدف الليلة الماضية العشرات من مخربي وحدة النخبة لحماس التي قادت الهجوم الداعشي البربري البشع ضد إسرائيل السبت الماضي، كما قامت قواتنا بتصفية المدعو مراد أبو مراد المسؤول في القوة الجوية لحماس والذي كان متورطًا قي الهجوم الوحشي”.

وأردف، “نرصد ارباك داخل قيادة حماس من اخلاء السكان منازلهم جنوب مدينة غزة بسبب اختباء قيادتهم تحت المباني المدنية في غزة ولانهم لن يتمكنوا من الاحتماء بدروع بشرية من المدنيين في غزة”.

وأوضح أدرعي “نركز جهودنا في تحقيق أهداف الحرب: دحر منظمة حماس وتصفية قادة التنظيم الذين تورطوا في الهجوم البشع على دولتنا، هذا التنظيم الارهابي الداعشي لن يحكم غزة عسكريًا وسياسيًا”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
    عبد اللهيان: سنقوم بمختلف الإجراءات الدبلوماسية لرفع الحصار عن غزّة
    جثمان الشهيد عصام عبدالله
    فيديو.. بالورود والزغاريد استقبل الشهيد عصام عبدالله في بلدته الخيام
    المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا
    فرونتسكا: يتعين حماية لبنان من مخاطر الصراع الذي هو بغنى عنه

    الأكثر قراءة

    عناصر تابعين لحزب الله
    محلل عسكري: هذا الأمر سيدفع حزب الله للمشاركة بالحرب!
    مصور وكالة "رويترز" عصام العبد الله
    قبيل استشهاده بساعات.. إليكم آخر ما نشره مصوّر "رويترز"
    سيارة الصحافيين في وكالة رويترز وقناة الجزيرة التي استهدفها القصف الإسرائيلي جنوب لبنان
    فيديو.. القصف الإسرائيليّ يستهدف طواقم صحافيّة في علما الشعب