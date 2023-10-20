الجمعة 5 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 20 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"إسرائيل" تُخطّط لإجلاء سكان "كريات شمونة" القريبة من حدود لبنان

منذ ساعتين
آخر تحديث: 20 - أكتوبر - 2023 8:43 صباحًا
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، أنّ “إسرائيل” تخطط لإجلاء السكان من بلدة كريات شمونة قرب الحدود مع لبنان.

وأضافت أنّ سكان البلدة القريبة من الحدود سينقلون إلى منازل ضيافة مدعومة من إسرائيل.

يأتي ذلك في وقت تشتعل جبهة الجنوب اللبناني مع فلسطين المحتلة بشكل متكرر منذ اندلاع حرب غزة، حيث تشهد تبادلًا لإطلاق النار والقذائف بين جيش الاحتلال و”حزب الله” وفصائل فلسطينية.

إلى ذلك، عاشت قرى القطاع الغربي ليلًا حذرًا، تخلله إطلاق معادٍ لعدد من القنابل المضيئة فوق قرى الناقورة واللبونة والضهيرة وعلما الشعب، فيما لم يسجل سقوط قذائف حتى صباح اليوم.

    المزيد من أخبار لبنان

    تجمع الأطباء
    تجمع الأطباء في لبنان: للانضمام إلى حملة كسر الحصار الطبي عن غزة
    محطة محروقات
    سعر البنزين يتراجع.. ماذا عن المازوت والغاز؟
    أديب عبد المسيح
    مرحلة ترقّب بين الحرب واللاحرب.. ماذا تخبئ الأيام المقبلة؟

    الأكثر قراءة

    الحرس الثوري الإيراني
    ما الذي يمنع إيران من فتح جبهة مع إسرائيل؟
    عناصر من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس
    طوفان الأقصى
    خبير عسكري يكشف أوراق كتائب القسام "الرابحة" في المرحلة المقبلة
    الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
    الاحتلال يُحاصر صحافيّين في الجنوب.. ومعلومات عن شهيد وجرحى!