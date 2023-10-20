"إسرائيل" تُخطّط لإجلاء سكان "كريات شمونة" القريبة من حدود لبنان

أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، أنّ “إسرائيل” تخطط لإجلاء السكان من بلدة كريات شمونة قرب الحدود مع لبنان.

وأضافت أنّ سكان البلدة القريبة من الحدود سينقلون إلى منازل ضيافة مدعومة من إسرائيل.

يأتي ذلك في وقت تشتعل جبهة الجنوب اللبناني مع فلسطين المحتلة بشكل متكرر منذ اندلاع حرب غزة، حيث تشهد تبادلًا لإطلاق النار والقذائف بين جيش الاحتلال و”حزب الله” وفصائل فلسطينية.

إلى ذلك، عاشت قرى القطاع الغربي ليلًا حذرًا، تخلله إطلاق معادٍ لعدد من القنابل المضيئة فوق قرى الناقورة واللبونة والضهيرة وعلما الشعب، فيما لم يسجل سقوط قذائف حتى صباح اليوم.