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"إسرائيل" تُعلّق على استهدافها لصحافيّين في جنوب لبنان

منذ 12 دقيقة
سيارة الصحافيين في وكالة رويترز وقناة الجزيرة التي استهدفها القصف الإسرائيلي جنوب لبنان

سيارة الصحافيين في وكالة رويترز وقناة الجزيرة التي استهدفها القصف الإسرائيلي جنوب لبنان

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أعلن مندوب “إسرائيل” لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان للصحافيين، أنّ تل أبيب ستحقق فيما حدث في جنوب لبنان، بعد مقتل مصور لتلفزيون رويترز، اليوم الجمعة.

وأضاف: “نحاول دائمًا الحد من الخسائر في صفوف المدنيين وتجنّبها. بالتأكيد لا نريد مطلقًا إيذاء أو قتل أو إطلاق النار على أي صحافي يؤدي عمله”.

وأردف: “لكن كما تعلمون، نحن في حالة حرب، وقد تحدث أشياء نأسف لها. نشعر بالأسف. وسوف نحقق في الأمر. من السابق لأوانه الآن معرفة ما حدث هناك”.

يشار إلى أنّ قصفًا إسرائيليًا استهدف مجموعة من الصحافيين في علما الشعب في جنوب لبنان، بينهم طواقم تابعة لقناة الجزيرة ووكالة الصحافة الفرنسية ووكالة رويترز.

وقد أدى القصف إلى مقتل المصور الصحافي لوكالة رويترز عصام عبد الله، بينما أصيب 3 آخرون، بينهم مراسلة قناة “الجزيرة” كارمن جوخدار والمصور إيلي براخيا.

    المصدر :
  • رويترز

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