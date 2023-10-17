"إسرائيل" تُهدّد لبنان مجددًا: سنعيدكم إلى العصر الحجري إذا هاجمنا حزب الله

شدد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، اليوم الثلاثاء، على أن “إسرائيل” ستتصدى لأيّ عملية عسكرية تنطلق من المنطقة الشمالية.

وقال: “سنعيد لبنان إلى العصر الحجري إذا هاجمنا حزب الله”، لافتًا إلى أنه “إذا تدخّل أعداؤنا بسبب الحرب على غزة فالولايات المتحدة ستتدخّل”.

يأتي ذلك في وقت تجدد القصف المدفعي الإسرائيليّ على بلدتي كفركلا والطيبة الحدوديتين بعد عصر اليوم، حيث أطلقت ثلاث صواريخ باتريوت انفجروا فوق البلدتين. كما أدى القصف المعادي إلى تضرر عدد من المنازل في بلدة بليدا.

بالمقابل، أعلن جيش العدو الإسرائيلي إصابة جنديين من جراء إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان باتجاه شمال فلسطين المحتلة.

فيما نعى “حزب الله” اثنين من عناصره هما محمود أحمد بيز وحسين عباس فصاعي.