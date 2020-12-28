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إسماعيل سكرية استغرب ربط لبنان بلقاح شركة واحدة لها تعقيداتها اللوجستية!

منذ ساعة واحدة
رئيس الهيئة الوطنية الصحية الدكتور اسماعيل سكرية

رئيس الهيئة الوطنية الصحية الدكتور اسماعيل سكرية

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اعتبر رئيس اللجنة الصحية “الصحة حق وكرامة” الدكتور اسماعيل سكرية في بيان له، أن “حكومة تصريف الاعمال ووزارة الصحة العامة والمواقع الاستشارية المتعددة التي فرضت تعددية بالرأي العلمي، اثبت فشلها في مواجهة جائحة كورونا المتمددة، حين عجزت عن ضبط حركة الوافدين وحجرهم في فنادق تحت الرقابة، كما ضبط التجمعات بشتى اشكالها الاجتماعية، فلجأت الى الاستعجال في استحضار لقاح شركة “فايزر” الذي لا زال خاضعا لتعددية الاراء بمفاعيله وامانه”، مستغربا “ربط لبنان بلقاح شركة واحدة لها تعقيداتها اللوجستية (حرارة 70 درجة تحت الصفر) وعدم فتح الباب ولو نسبيا لتنافس اللقاحات الاخرى، كالصيني مثلا”.

وختم: “ما زالت السياسات الحية في لبنان تعتمد ذات الاسلوب، وهو ترك المشكل يتفاعل لمواجهته بالمزيد من الاعباء المادية والفشل في الاداء كما حصل ازاء لقاح الانفلونزا”.

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