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"إشارة خاطئة".. وزير دفاع ألمانيا يُحذّر من سحب "اليونيفيل" من جنوب لبنان

منذ دقيقة واحدة
آخر تحديث: 19 - أكتوبر - 2023 6:20 مساءً
وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس

وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس (رويترز)

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حذر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الخميس، من انسحاب بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان، في وقت يشهد تصعيدًا كبيرًا بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال للصحافيين، على متن السفينة الحربية الألمانية أولدنبورغ المنتشرة ضمن بعثة الأمم المتحدة والراسية في ميناء بيروت، إنّ “خفض أو سحب قوة اليونيفيل سيكون إشارة خاطئة في هذا الوقت”.

هذا ووصل بيستوريوس إلى بيروت، ضمن زيارة إلى الشرق الأوسط أُعدّت على عجل، في أعقاب التصعيد الكبير بين إسرائيل وحركة “حماس”، بحسب صحيفة “بيلد” الألمانية.

والتقى الوزير قوة اليونيفيل التي تضم 140 جنديًا ألمانيًا في جنوب لبنان.

 

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