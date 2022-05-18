الأربعاء 25 محرم 1444 ﻫ - 24 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إشكال تطوّر الى إطلاق نار في لاسا.. إليكم التفاصيل

18 - مايو - 2022
A A A
طباعة المقال

لا يزال التوتر يسود في لاسا – قضاء جبيل جراء الإنتخابات النيابية التي جاءت نتائجها مفاجئة للبعض، حيث حصل إشكال بين شبان من آل المقداد مناهضة لحزب الله وبين آل العيتاوي المقربين من الحزب.

في آخر المستجدات، سجّل اليوم الأربعاء، إشكال جديد وذلك عندما مرّ علي المقداد بسيارته جنب أرض تعود لآل العيتاوي حيث كان متواجدا نجل الشيخ محمد العيتاوي، ما أدى الى تجدد الاستفزازات المتبادلة وحصول إطلاق النار أصاب سيارة المقداد.

وعلى الإثر، تدخل الجيش اللبناني واعاد الهدوء الى البلدة فيما عملية الرصد والمتابعة مستمرة من أجل تحديد هوية مطلقي النار وتوقيفهم.

وفي معلومات أمنية لـ “lbc”، بدأ الإشكال على خلفية تصوير الشيخ محمد العيتاوي لموكب يعود لاحمد المقداد الذي كان مرشحا على لائحة النائب فريد هيكل الخازن، ما أدى الى حصول تضارب بين الطرفين وإطلاق نار فرّ بعده مطلقو النار الى جهة مجهولة.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير التربية عباس الحلبي
    الحلبي: المالية ستصرف المستحقات المتأخرة للتعليم المهني عن العام الماضي
    الرئيس نجيب ميقاتي
    ميقاتي متفائل وسيزور بعبدا غدا
    ترسيم الحدود
    الغاز سيستخرج من كاريش بغض النظر عن أية نتائج.. هذا ما تبلغه هوكشتاين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    اضراب
    اضراب تحذيري جديد يبدأ غدا.. اليكم تفاصيله
    اليسا وزياد برجي
    شخصية عربية بارزة تدخل على خط الصلح بين زياد برجي واليسا
    المحروقات
    لا بنزين في المحطات... والسبب؟