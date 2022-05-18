إشكال تطوّر الى إطلاق نار في لاسا.. إليكم التفاصيل

لا يزال التوتر يسود في لاسا – قضاء جبيل جراء الإنتخابات النيابية التي جاءت نتائجها مفاجئة للبعض، حيث حصل إشكال بين شبان من آل المقداد مناهضة لحزب الله وبين آل العيتاوي المقربين من الحزب.

في آخر المستجدات، سجّل اليوم الأربعاء، إشكال جديد وذلك عندما مرّ علي المقداد بسيارته جنب أرض تعود لآل العيتاوي حيث كان متواجدا نجل الشيخ محمد العيتاوي، ما أدى الى تجدد الاستفزازات المتبادلة وحصول إطلاق النار أصاب سيارة المقداد.

وعلى الإثر، تدخل الجيش اللبناني واعاد الهدوء الى البلدة فيما عملية الرصد والمتابعة مستمرة من أجل تحديد هوية مطلقي النار وتوقيفهم.

وفي معلومات أمنية لـ “lbc”، بدأ الإشكال على خلفية تصوير الشيخ محمد العيتاوي لموكب يعود لاحمد المقداد الذي كان مرشحا على لائحة النائب فريد هيكل الخازن، ما أدى الى حصول تضارب بين الطرفين وإطلاق نار فرّ بعده مطلقو النار الى جهة مجهولة.