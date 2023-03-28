"إشكال خطير" في مجلس النواب.. والجميّل يضع ما حصل في عهدة بري

وقع إشكال حادّ اليوم الثلاثاء خلال جلسة اللجان المشتركة بين النائب علي حسن خليل ورئيس الكتائب النائب سامي الجميّل الذي عقد مؤتمرًا صحافيًا، أكد فيه أن ما حصل خطير ومسّ بمقدسات ولن يمرّ.

الجميّل قال: “جئنا لنؤكد أن عدم حصول الانتخابات البلدية والاختيارية سيؤدي إلى فوضى كبيرة في البلد”، لافتًا إلى أن “هناك مئة طريقة للحكومة لإجراء الانتخابات البلدية وأعطينا أمثلة أن مصرف لبنان يصرف يومياً 27 مليون دولار لمنصة صيرفة ولتهدئة سعر الصرف”.

وأعرب الجميّل عن تخوفه من عدم إجراء الانتخابات البلدية، مضيفًا: “لكن حصل شيء بهذه الجلسة التي شهدت منذ بدايتها توترات”، وتابع: “لن أدخل في تفاصيل ما حصل وسأضعه بعهدة الرئيس بري لنرى كيف سيتعاطى مع الأمر”.

وأضاف الجميّل: “إن أفصحت عمّا حصل سأكون مساهماً بفتنة يريد البعض جرّ البلد إليها وهذا ما لا نريده، من هنا لن أتحدث عما حصل خلال الجلسة والذي كان يمكن أن يأخذ البلد إلى مكان آخر”.

وتابع: “تسجيل ما حصل في الجلسة موجود، أي ما قلته وما قاله الزملاء، وأدعو الرئيس بري لأخذ التسجيل والاستماع إليه وإن كان سيعتبر أن ما حصل يمرّ فنكون أمام مشكلة كبيرة لن يقبل بها أحد”.

وأوضح الجميّل أن ما حصل مسّ بمقدسات، وانطلاقاً من هنا أتوجه إلى الرئيس بري إن كان سيعالج الموضوع فهو يعرف كيف يعالجه، وإن لم يرغب بمعالجته فتكون الرسالة وصلت وسنرى مع حلفائنا كيف سنتعاطى.

ورأى الجميّل أن البلد بخطر والناس والوضع الاقتصادي بخطر وكذلك المؤسسات، ونحن بمنأى عن هذا النوع من المشاكل لكن ما حصل لا يمكن أن يمرّ ولن يمرّ.

ووصف الجميّل ما حصل اليوم بأنه خطير وأضاف: “إن كان أحد النواب قد فقد أعصابه فنحن نمر فوق ما حصل ونتخذ التدابير اللازمة وما من مشكلة، أما إن كان هناك توجه سياسي بأن نتعاطى في البلد بهذا الشكل ونستخدم هذا المنطق وننظر للآخر بهذا الشكل أي إذا كان هذا الشيء عام فالمشكلة كبيرة جدًا”.

وجدّد الجميّل التأكيد أنّه لن يدخل بالمضمون “والتسجيلات موجودة وأتمنى أن تنشر وأكثر من ذلك لن أضيف، واللبنانيون شاهدون على أخلاقي وصبري الطويل ففي أعنف المواجهات لم أقلّل “تهذيب وأخلاق” مع أحد وكل الناس تعرف أن هذا الأمر لن يتغير”، وختم: “الموضوع بات بعهدة بري”.