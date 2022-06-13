إشكال في بلدة الدوير الجنوبية يسفر عن قتيل و3 جرحى

أدّى إشكال وقع في بلدة الدوير الجنوبية – قضاء النبطية الى مقتل رجل وإصابة 3 أشخاص آخرين.

وفي التفاصيل، وقع شجار بين أ. س. قانصو وابنه، وبين جارهم من آل قبيسي (من بلدة الشرقية وسكان الدوير).

وما لبث أن تطور الخلاف، لدى حضور شبان لمساندة قبيسي، حيث أقدم قانصوه على اطلاق النار من رشاش حربي، وصودف وجود الشاب ح.م.س. رمال (المعروف بحسين برق (45 عاما) وكان يعمل على فض الاشكال، فأصيب بـ7 طلقات في صدره وبطنه.

كما أصيب 3 أشخاص من آل قبيسي ونُقلوا جميعا الى مستشفى الشيخ راغب حرب في تول حيث فارق رمال الحياة.

وحضرت الى بلدة الدوير قوة كبيرة من الجيش، وتمركزت قرب منزل المغدور والقاتل وعملت على تخفيف التوتر الذي تشهده البلدة.