إشكال كبير ومحاولة ضرب وصراخ في جلسة اللجان النيابية حول العفو العام

مجلس النواب في ساحة النجمة
مجلس النواب في ساحة النجمة

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أكدت معلومات صحفية انه “وقع إشكالاً كبيراً في جلسة اللجان النيابية حول العفو العام”.

وقالت المعلومات، “جرت محاولة ضرب بين النائبين جهاد الصمد وميشال معوض أحبطها النواب، وسُمعت أصوات النواب الى خارج قاعة الاجتماع”.

والتأمت منذ بعض الوقت الجلسة المشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الصحة العامة، العمل، الشؤون الاجتماعية، الاقتصاد والتجارة، الصناعة والتخطيط، وعلى جدول اعمالها اقتراحات قوانين العفو العام ومكافحة هدر الغذاء والسرية المصرفية.

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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