إشكال وإطلاق نار في طرابلس

وقع اشكال بين كل من المدعو “ف.ع” وآخر ملقب ابو عسكر من جهة والمدعو “ع.م” من جهة اخرى في محلة شارع الحرية في طرابلس، ليتطور لاحقاً الى اطلاق نار من رشاش حربي بإتجاه مغسل سيارات عائد للطرف الاخير دون تسجيل اصابات.

واثناء فرارهم اطلقوا النار في الهواء ترهيباً لافساح الطريق امامهم بدءا من شارع الحرية وصولاً الى منطقة الزاهرية وتواريهم بعدها عن الانظار.

وقد تسبب اطلاق النار بحالة من الهلع والخوف بين صفوف المواطنين، فيما حضرت القوى الامنية الى المكان وعملت على تعقب مطلقي النار تمهيداً لتوقيفهم.

وعرف ان الاشكال وقع على خلفية افضلية مرور.