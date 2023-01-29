إشكال وإطلاق نار.. ماذا حصل في زوق مصبح؟

حصل إشكال في محل “سي سويت” في زوق مصبح، فجر اليوم، تطوّر إلى إطلاق نار، ما أدّى إلى إصابة شاب بخمس طلقات نارية، ونُقل إلى مستشفى “سان جون” في جونية، وحالته مستقرّة.

وفي التفاصيل، فقد دخل المدعو “خ.خ.”، الرتيب في أمن الدولة إلى “سي سويت” مع أصدقائه، ودخل في نقاش حول دفع الحساب مع صديقه، وعندما دفع الأخير، رمى المال وأشهر مسدّسه ووضعه على مكتب المحاسبة، وشتم وهدّد ووجّه الإهانات لجميع الحاضرين.

وبعدها، تلاسن مع شباب خارج “سي سويت”، ولحق بأحدهم إلى سيّارته، وتلاسن أيضاً معه وأطلق النّار باتجاهه ما أدّى إلى إصابته.

إلى ذلك، علم موقع mtv أنّ العنصر الذي أطلق النار على أحد المواطنين، أوقف ويجري التحقيق معه في مديريّة جبل لبنان في أمن الدولة بإشراف القضاء المختص.