إصابات إيجابية على متن رحلات وصلت لى بيروت

أعلنت وزارة الصحة العامة استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 31/10/2020 إضافة إلى فحوص رحلات وصلت في 1/11/2020، وأظهرت النتائج وجود ثلاث وأربعين (43) حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 31/10/2020 كالتالي:

” رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)

” رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

” رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)

“رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية)

” رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة بروكسيل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

” رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (أربع حالات إيجابية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (أربع حالات إيجابية)

وجاءت نتائج 1/11/2020 كالتالي:

” رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (ثلاث حالات إيجابية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية)

” رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة باريس : شركة TO رقم 3338 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

” رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (سبع حالات إيجابية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (أربع حالات إيجابية)

” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)