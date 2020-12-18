إصابات كورونا تتخطى حاجز الـ 2000 من جديد.. فكم بلغت الوفيات؟

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في تقريرها اليومي، “تسجيل 2051 حالة جديدة مُصابة بفيروس “كورونا” المستجد (​كوفيد 19​) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 154944 حالة”.

وأوضحت أنّه “تمّ تسجيل 2033 حالة إصابة بين المقيمين و18 حالة بين الوافدين”، مشيرةً إلى أنّه “تمّ تسجيل 11 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1259”. وذكرت أنّ “عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية هو 990، من بينها 409 حالات في العناية المركّزة”، لافتةً إلى “أنّه تمّ إجراء 14209 فحوصات مخبريّة لكشف الإصابة بـ”كورونا” خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 1427 فحص في ​المطار​”.